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Молния

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2024
Пермский край накроют туманы, ливни и грозы
МЧС предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях
23 июля 2024, 10:43
2017
В Пермском крае из-за молнии сгорела крыша дома
14 июня 2017, 06:46
2016
Тропики не за горами. Над Прикамьем нависли аномальная жара и грозы
Опасные погодные явления вероятны до конца недели. Сотрудники МЧС просят жителей Пермского края соблюдать все меры предосторожности.
24 мая 2016, 09:28

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