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Бюджетные «плюшки» не радуют молодежь: она уезжает, а довольна жизнью только треть
Парламентарии приняли новые поправки в бюджет, а также высказались о мерах поддержки молодых пермяков.
После теракта в «Крокусе» Пермский край столкнулся с нехваткой строителей
20 августа, 07:26
В Перми состоится молодежный фестиваль «Соседи»
7 августа, 06:20
2023
Депутаты обсудили молодежные инициативы на площадке Заксобрания Прикамья
По словам спикера Валерия Сухих, реализация собственных социальных проектов может стать значимым инструментом самореализации молодежи
29 сентября 2023, 11:44
Минстрой предложил компенсировать половину аренды жилья, но при одном условии
21 июня 2023, 07:04
2022
В Пермском крае появится агентство по работе с молодежью
С 1 января 2023 года в Прикамье начнет работу региональное Агентство по делам молодежи. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин на церемонии открытия краевого молодежного форума «Пермский период».
4 сентября 2022, 10:45

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