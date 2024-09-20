В Пермском крае появится агентство по работе с молодежью

С 1 января 2023 года в Прикамье начнет работу региональное Агентство по делам молодежи. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин на церемонии открытия краевого молодежного форума «Пермский период».