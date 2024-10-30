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Молоко

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Нужно ли отказываться от сахара и молока? Рассказывают пермские ученые
30 октября, 09:04
Россияне могут остаться без сливочного масла. Правда или фейк?
23 октября, 14:23
Пермский производитель направил в детские лагеря масло из неизвестного сырья
16 августа, 11:44
В пермском аэропорту пресекли попытку ввоза потенциально опасных продуктов
25 мая, 04:00
Как правильно пить витамины? Рассказывает ученый из Пермского политеха
16 февраля, 07:08
Пермский АПК «Красава» возглавил экс-глава липецкого хозяйства «Данон»
11 февраля, 14:46
Выходец из Нидерландов займется производством коровьего молока в Прикамье
25 января, 06:09
2023
Названы топ-5 продуктов, где кальция больше, чем в молоке
23 октября 2023, 11:29
Пермский молочный завод оштрафовали за плесень на стенах
Нарушения выявили во время проверки.
3 октября 2023, 07:50
В Прикамье обнаружена еще одна партия фальсифицированного сливочного масла
28 сентября 2023, 13:04
Производство молочной продукции «Из Острожки» закрылось в Пермском крае
Директор агрофирмы считает, что прибыльнее будет продавать сырое молоко в соседние регионы.
6 сентября 2023, 05:52
Молочный завод под Кунгуром закрылся после неоднократных претензий к продукции
Молочный завод в селе Калинино Кунгурского округа, поставлявший в школы Перми некачественную продукцию, прекратил свою деятельность.
6 марта 2023, 06:03
2022
В молочной продукции нескольких производителей обнаружены растительные жиры
Роспотребнадзор по Пермскому краю сообщил о результатах проверки молока и продуктов его переработки за 2021 год.
20 марта 2022, 07:12

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