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Молот

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Октябрь
ХК «Молот» одержал третью победу подряд под руководством нового главного тренера
31 октября, 04:51
Вторая победа подряд после серии поражений! «Молот» обыграл «Олимпию»
25 октября, 15:20
«Сыты по горло поражениями». «Молот» уверенно победил «Ижсталь» после череды неудач
21 октября, 02:58
ХК «Молот» объявил, кто назначен главным тренером команды
19 октября, 09:43
После серии поражений и ухода главного тренера в «Молоте» продолжаются перестановки
17 октября, 10:09
Две шайбы за 10 минут. Хоккеист из Кунгура Матвей Мичков дебютировал в НХЛ
16 октября, 09:04
Пермский «Молот» сокрушительно проиграл на выезде в Воскресенске
11 октября, 04:08
Пермский ХК «Молот» уступил победу в первом матче выездной серии игр
9 октября, 04:31
Сентябрь
ХК «Молот» победил в первом матче домашней серии
30 сентября, 04:41
Пермский ХК «Молот» потерпел крупное поражение на выезде в Тюмени
25 сентября, 02:56
«Молот» побеждает «Югру» на выезде в Ханты-Мансийске
23 сентября, 04:19
Уверенная победа и эффектная драка в финале. «Молот» выиграл матч с ХК «СКА-Нева»
14 сентября, 07:09
«Молот» уступает во втором матче домашней серии
12 сентября, 04:36
ХК «Молот» победил в первом домашнем матче сезона
8 сентября, 05:51
Состав ХК «Молот» пополнил чемпион мира
6 сентября, 11:37
В матче Кубка Открытия ВХЛ «Молот» победил соперников из Татарстана
3 сентября, 05:26
Август
ХК «Молот» уступил на турнире в Санкт-Петербурге «Металлургу»
26 августа, 05:50
Сегодня в Перми открывается международный баскетбольный турнир Fonbet Кубок Дружбы
21 августа, 04:43
Бюджет ХК «Молот» на новый сезон останется прежним
20 августа, 10:47
Пермский «Молот» расторг контракты с нападающим и защитником
17 августа, 07:43

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