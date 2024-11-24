Молот,молот-прикамье

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2024
Хоккеисты «Молота» дома победили гостей из Верхней Пышмы
24 ноября, 18:03
Пермский ХК «Молот» покинули старший тренер и нападающий
Нападающий Владимир Пешехонов был вторым бомбардиром команды.
2 мая, 09:28
ХК «Молот» разгромил в Перми красноярский «Сокол»
Командам предстоит в ближайшее время сыграть еще два матча.
24 февраля, 05:14
Пермский хоккейный клуб «Молот» стал чемпионом и обладателем Кубка Шелкового Пути
«Молот» выиграл регулярный чемпионат в матче против «Южного Урала».
18 февраля, 14:27
Пермяк сделал предложение любимой на матче ХК «Молот». Как это было
Девушку отвлек маскот, пока парень доставал кольцо.
16 февраля, 04:12
Пермский «Молот» вышел в плей-офф
24 января, 06:14
Пермский ХК «Молот» крупно обыграл на выезде ХК «Челны»
Следующий матч «Молота» состоится 15 января.
9 января, 03:09
2023
Пермский хоккейный клуб «Молот» покинули еще два игрока
Спортсмены вернутся в ХК «Локомотив».
19 декабря 2023, 03:16
Питерские хоккеисты прервали серию из 17 побед ХК «Молот»
Следующий матч пермяков состоится в начале следующей недели.
25 ноября 2023, 15:00
Хоккейный клуб «Молот», одержавший 12 побед подряд, покинул старший тренер
9 ноября 2023, 08:50
Пермская хоккейная команда «Молот» одержала 11 побед подряд
6 ноября 2023, 05:22

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