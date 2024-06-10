properm.ru
ГлавноеВсе новости

Молот-Прикамье

Выбрать дату
2024
Скончался заслуженный тренер России Сергей Ушенин
10 июня, 08:10
Пермский ХК «Молот» покинули старший тренер и нападающий
Нападающий Владимир Пешехонов был вторым бомбардиром команды.
2 мая, 09:28
Пермский ХК «Молот» расстался с главным тренером
12 апреля, 09:44
ХК «Молот» разгромил в Перми красноярский «Сокол»
Командам предстоит в ближайшее время сыграть еще два матча.
24 февраля, 05:14
Пермский хоккейный клуб «Молот» стал чемпионом и обладателем Кубка Шелкового Пути
«Молот» выиграл регулярный чемпионат в матче против «Южного Урала».
18 февраля, 14:27
Пермяк сделал предложение любимой на матче ХК «Молот». Как это было
Девушку отвлек маскот, пока парень доставал кольцо.
16 февраля, 04:12
Пермский «Молот» вышел в плей-офф
24 января, 06:14
Пермский ХК «Молот» крупно обыграл на выезде ХК «Челны»
Следующий матч «Молота» состоится 15 января.
9 января, 03:09
Пермский ХК «Молот» проиграл на выезде «Торосу»
Следующая игра пермского коллектива состоится в понедельник.
7 января, 05:30
2023
Пермский хоккейный клуб «Молот» покинули еще два игрока
Спортсмены вернутся в ХК «Локомотив».
19 декабря 2023, 03:16
ХК «Молот» уступил «Ижстали» со счетом 2:4
Следующий матч пермских спортсменов состоится в эту субботу.
4 декабря 2023, 03:40
Питерские хоккеисты прервали серию из 17 побед ХК «Молот»
Следующий матч пермяков состоится в начале следующей недели.
25 ноября 2023, 15:00
Пермский «Молот» отдал молодого вратаря в аренду «Тамбову»
Прошлый сезон спортсмен провел в составе МХК «Молот».
24 ноября 2023, 13:05
Хоккейный клуб «Молот», одержавший 12 побед подряд, покинул старший тренер
9 ноября 2023, 08:50
Пермская хоккейная команда «Молот» одержала 11 побед подряд
6 ноября 2023, 05:22
В пермском ХК «Молот» начал работать тренер из КХЛ Роберт Харисов
Тренерскую карьеру Харисов начал в 2011 году.
30 сентября 2023, 14:35
Пермский ХК «Молот» начал выступление в «Кубке Прикамья» с проигрыша
Второй игровой день — уже сегодня.
26 августа 2023, 12:46
Пермский ХК «Молот» вышел в плей-офф ВХЛ
Пермяки заняли 14 место в турнирной таблице.
18 февраля 2023, 04:24
2022
«Молот» обыграл в домашнем матче тольятинскую «Ладу»
Следующая игра «Молота» состоится в воскресенье.
5 ноября 2022, 05:30
Пермский ХК «Молот» разгромил «Омские крылья» в домашнем матче
Следующий матч пермской команды состоится в пятницу, 11 февраля.
5 февраля 2022, 08:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика