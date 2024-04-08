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Монетка

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2024
В Перми цена десятка яиц опустилась ниже 100 рублей
Самые дешевые яйца отборной категории можно найти в «Магните» — десяток стоит 119,99 рублей.
8 апреля 2024, 09:19
2023
Федеральный ритейлер «Лента» купил екатеринбургскую «Монетку». Что будет с магазинами
Слухи о покупки сети из Екатеринбурга были еще летом.
17 октября 2023, 07:28
Компания Олега Чиркунова нашла покупателя на последний актив «Семьи»
Распределительный центр в Кондратово купит ООО «Фуд Трейд».
25 августа 2023, 08:38
«Монетка» получит бывшие магазины сети «Семья» в Перми из-за поглощения «Лентой»
В компаниях сделку не комментируют.
27 июля 2023, 04:51
2015
В «скандальном» ТЦ на месте парка на Солдатова откроется гипермаркет «РАЙТ»
Пока инвестор, ООО «Инвест-Лайн», ведет переговоры с ритейлером по предоставлению торговых площадей на первом этаже двухэтажного здания.
27 мая 2015, 05:58

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