properm.ru
ГлавноеВсе новости

Моральный вред

Выбрать дату
Октябрь
Пермская компания задолжала работникам коммерческой организации 6 миллионов
18 октября, 15:02
Сентябрь
В пермской спортивной школе незаконно уволили тренера
30 сентября, 11:21
Август
Суд заставил жительницу Прикамья написать СМС мертвому возлюбленному
8 августа, 07:21
Июнь
Житель Добрянки засудил компанию из-за невыплаченной зарплаты
17 июня, 03:43
Март
Суд в Чайковском утвердил мировое соглашение о компенсации за травму в детском лагере
9 марта, 05:50
Февраль
Пермячка напала на парикмахершу из-за плохой стрижки дочери
Сотрудница салона красоты получила черепно-мозговую травму.
13 февраля, 03:58
Январь
Зажевало руку. Родственники погибшей на предприятии пермячки отсудили 7 миллионов
20 января, 15:18

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика