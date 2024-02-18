properm.ru
ГлавноеВсе новости

Мороз

Выбрать дату
Февраль
Морозы покидают Пермский край, но оставляют после себя температурные рекорды
18 февраля, 12:29
Минувшая ночь стала самой холодной за два месяца в Перми
15 февраля, 06:08
В Прикамье объявлено штормовое предупреждение
Температура воздуха может опуститься ниже 40 градусов
14 февраля, 07:24
Январь
Пермяков предупреждают о 40-градусных морозах
Резкое снижение температуры возможно в субботу и воскресенье.
12 января, 17:20
Как пермякам снизить риск попадания в ДТП в обильный снегопад? Рекомендации
4 января, 08:56
Завтра, 4 января 2024 года, в Пермском крае снова ожидаются аномальные морозы
3 января, 13:32
В Пермском крае 3 января ожидается аномально холодная погода
3 января, 06:12
В Пермском крае поселок Гайны стал рекордсменом по низким температурам
3 января, 05:40
Декабрь 2023
Член пермского турклуба рассказал, как подготовиться к зимним путешествиям
12 декабря 2023, 04:16
Житель Екатеринбурга доехал до Перми на советском мотоцикле в аномальные морозы
Мужчина ночевал в палатке с печкой.
12 декабря 2023, 03:33
В Минтербезе Прикамья напомнили о продолжающемся морозе
10 декабря 2023, 13:31
Минтербез предупреждает пермяков об аномальных холодах в выходные
9 декабря 2023, 09:17
Такого не было почти три года. Синоптики зафиксировали аномальные морозы в Прикамье
8 декабря 2023, 04:11
Со скольки градусов можно не ходить в школу в Пермском крае?
5 декабря 2023, 08:06
В Прикамье в связи с предстоящими аномальными морозами организован краевой оперштаб
По прогнозам синоптиков в бижашие дни температура может опуститься ниже 30 градусов.
4 декабря 2023, 12:27

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика