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Морозы

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Октябрь
Туман и гололедица. В МЧС предупредили о плохой погоде в понедельник
27 октября, 12:50
Февраль
Перекрытие участка шоссе Космонавтов в Перми переносится на неопределенный срок
О новой дате перекрытия участка дороги будет сообщено дополнительно.
25 февраля, 17:44
В пермском Роспотребнадзоре дали советы по профилактике обморожения
15 февраля, 05:47
Декабрь 2023
После жалоб пассажиров на холод в салоне в Прикамье проверят автобусный маршрут
19 декабря 2023, 12:41
В Перми будет тепло и снежно. Как с этим будут справляться дорожные службы?
Температура будет выше климатической нормы на 10 градусов.
18 декабря 2023, 11:47
«Пермэнерго» восстановило электроснабжение в поселках Прикамья
13 декабря 2023, 06:48
В Пермском крае из-за обморожения к медикам обратились 68 человек: один — умер
13 декабря 2023, 04:29
В мэрии Перми объяснили, почему в автобусах так холодно
12 декабря 2023, 14:22
Плановые отключения воды в Перми в эти выходные отменены. Причина
8 декабря 2023, 03:35
Горнолыжные курорты Прикамья закрываются из-за морозов
6 декабря 2023, 07:41

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