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Мошенничество

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Октябрь
Несовершеннолетний пермяк лишил пенсионеров почти миллиона рублей
30 октября, 11:27
В домовых чатах и соцсетях рассказывают о новом виде мошенничества. Правда или фейк?
10 октября, 13:16
Злоумышленники пишут сотрудникам ПГНИУ от имени ректора
4 октября, 09:28
Сентябрь
Молодой мошенник завышал цены на противопожарное оборудование для пенсионеров
28 сентября, 07:55
Пьяный пермяк доехал до дома за 15 тысяч рублей. История одного обмана
20 сентября, 11:59
Бухгалтер пермского филиала телеком-компании обвиняется в присвоении 6 миллионов
17 сентября, 04:57
Август
Московский суд арестовал акции и имущество бывшего акционера «Телты» Игоря Морозова
30 августа, 09:13
Суд вернул в прокуратуру второе дело в отношение экс-ректора ПГГПУ Андрея Колесникова
28 августа, 07:51
Директор детского сада в Прикамье перевела мошенникам более трех миллионов рублей
19 августа, 12:22
Экс-владельцы «Мотовилихи» смогут обжаловать решение на 2,7 миллиардов до сентября
16 августа, 11:59
Столичный суд вновь оставил «блогера из Куеды» Аяза Шабутдинова в СИЗО
14 августа, 08:13
Пенсионерка из Перми оформила кредит и перевела мошенникам более 2 миллионов рублей
13 августа, 06:30
В Перми осудили участников подпольного игрового клуба с доходом свыше 26 млн рублей
9 августа, 06:31
Пермяки подают заявления в полицию на финансовую пирамиду Qnet
9 августа, 03:00
Июль
Житель Чайковского лишился 6,5 миллионов после посещения сайта знакомств
Доверчивый мужчина решил заработать на криптовалюте.
25 июля, 10:50
За 1,5 года следствие завело 37 уголовных дел по материалам УФНС Прикамья
21 июля, 09:19
Пермяк убеждал пенсионеров брать кредиты и пользовался деньгами сам
12 июля, 16:09
Лже-сотрудники МФЦ обманывают пермяков. Как их распознать
6 июля, 05:06
Студентка из Губахи перевела мошеннику более 325 тысяч рублей
Аферист заставил девушку оформить кредиты в банке.
5 июля, 12:06
При ремонте Пермского гарнизонного военного госпиталя обманом похитили 200 млн рублей
4 июля, 12:59

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