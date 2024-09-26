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Мошенник

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Сентябрь
В Кудымкаре бизнесмен получил деньги за невыполненные работы по ремонту
26 сентября, 14:49
Пьяный пермяк доехал до дома за 15 тысяч рублей. История одного обмана
20 сентября, 11:59
Август
В Перми осудили фиктивного акционера «ВСМПО-Ависма» за махинации с дивидендами
12 августа, 12:36
Май
Лже-кондитера, обманувшего более 100 человек, будут судить в Перми
22 мая, 16:55
Подросток из Челябинска приехал в Пермский край, чтобы помочь мошенникам
2 мая, 06:53
Апрель
Молодого жителя Прикамья отправили в колонию на огромный срок за работу на мошенников
24 апреля, 10:50
Курьера из Прикамья отправили в колонию на 6 лет за работу на мошенников
Парень забирал деньги у пенсионеров.
19 апреля, 03:40
Пермский врач лишился 6 миллионов рублей и золотых монет из-за страха потерять деньги
17 апреля, 06:25
Бастрыкин затребовал доклад по сироте, оставшемся без жилья из-за мошенника
12 апреля, 10:50
В Перми осудили руководителя псевдоюристов, обманувших почти 500 человек
Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием, но получил реальный срок.
9 апреля, 04:54
Март
Пермского предпринимателя обвиняют в мошенничестве со средствами нацпроекта
В деле замешаны махинации с Пушкинской картой.
22 марта, 10:10
Пермяк отдал мошенникам почти миллион рублей. Как его обманули
19 марта, 05:03
Украл 365 тысяч рублей. Мошенника будут судить за обман таксистов из Пермского края
12 марта, 03:24
Житель Кудымкара собрал у земляков более 3 миллионов на электронику и проиграл всё
5 марта, 13:55
Январь
Пермяк незаконно оформил микрокредит на отца
30 января, 04:54
Пермские полицейские задержали мошенника, обманувшего 117 человек. Как он действовал
22 января, 05:47
Предприниматель из Юсьвы попался на мошенничестве с бюджетными средствами
16 января, 07:14
Пермяк похитил 3 миллиона рублей ради ставок на спорт
9 января, 07:43
18-летнего студента из Прикамья будут судить за обман пенсионеров
5 января, 07:19
Декабрь 2023
Пермяк, будучи финансовым управляющим, присвоил около 8 миллионов рублей
27 декабря 2023, 14:20

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