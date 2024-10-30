properm.ru
ГлавноеВсе новости

Мошенники

Выбрать дату
Октябрь
Несовершеннолетний пермяк лишил пенсионеров почти миллиона рублей
30 октября, 11:27
В Губахе осуждён студент-курьер мошенников, лишивший пенсионеров полумиллиона
За два дня его жертвами стали три пенсионерки.
28 октября, 09:35
В Перми двое курьеров-дроповодов отправятся в колонию за кражу миллионов у стариков
24 октября, 13:52
В Перми мошенники выманили у мужчины более 2-х миллионов рублей
11 октября, 09:56
Сентябрь
Молодой мошенник завышал цены на противопожарное оборудование для пенсионеров
28 сентября, 07:55
Жительница Кунгура отдала мошенникам более 10 миллионов рублей
26 сентября, 06:01
Гражданин Кыргызстана осуждён за обман 12 кудымкарских пенсионеров на 3,5 миллиона
24 сентября, 05:41
Что делать, если перевел деньги не туда? Рассказали пермские эксперты
23 сентября, 09:32
Группу жителей Перми уличили в мошенничестве с автострахованием
20 сентября, 16:22
Количество фальшивых сайтов по продаже нового iPhone 16 выросло в десятки раз
19 сентября, 04:34
Четверо жителей Прикамья «инвестировали» мошенникам более 3,7 миллионов рублей
16 сентября, 05:52
Мошенники выдают себя за врачей и крадут деньги пермяков. Схема обмана
16 сентября, 03:39
Жительница Кунгура отдала мошенникам 260 тысяч рублей
11 сентября, 06:34
Август
ВАЖНО. В полиции Прикамья рассказали что делать, если звонят мошенники
25 августа, 05:52
Пенсионерка из Чусового прятала телефон в морозилку под влиянием мошенников
Пенсионерка из Пермского края отдала мошенникам 300 тысяч рублей
13 августа, 10:36
Пермяки подают заявления в полицию на финансовую пирамиду Qnet
9 августа, 03:00
Пермская пенсионерка перевела мошенникам почти 6 миллионов рублей
8 августа, 11:14
Июль
В суд передано дело пермских юристов-мошенников из ООО «Визитор»
Семеро участников группы уже получили свои приговоры.
30 июля, 14:39
Соликамец, работавший курьером у мошенников, надолго попал в колонию
Жертвами молодого человека стали семь пенсионеров, отдавших ему 1,5 миллиона рублей.
29 июля, 11:29
В Перми 12 человек осудили за выманивание денег у пенсионеров
19 июля, 09:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика