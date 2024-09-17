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Мошенница

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2024
Бухгалтер пермского филиала телеком-компании обвиняется в присвоении 6 миллионов
17 сентября, 04:57
Риелтор-мошенница из Губахи заработала на муниципалитете более 2,3 миллионов рублей
28 июня, 13:44
Пермячка обманула государство на 1,1 миллиона, сообщив о рождении двух детей
13 июня, 14:52
Предприниматель из Краснокамска похитила на ремонте музыкальной школы более 650 тысяч
Кровля школы была отремонтирована более дешёвыми материалами, а часть работ осталась невыполненной.
13 июня, 13:41
В Березниках мошенница, подделав страховку, заработала почти полмиллиона рублей
14 марта, 05:46
Пермячка рассказал о несуществующих детях и получила из бюджета более 630 тысяч
6 марта, 12:40
2023
В Березниках страховой агент обвиняется в мошенничестве с выплатами
7 декабря 2023, 05:22
Жительница Краснокамска проворачивала аферы с квартирами по муниципальным контрактам
Она не выплачивала средства людям, у которых покупала квартиры.
28 февраля 2023, 08:19
2022
Мошенница из Перми обманывала пенсионерок, обещая им юридические услуги и билеты на концерт
Родственницу она убедила взять многотысячный кредит, который потратила на себя.
24 ноября 2022, 06:25
Жительница Горнозаводска продавала несуществующих котят, щенков и мастер-классы
Женщина признана виновной в 21 эпизоде мошенничества.
10 ноября 2022, 06:56

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