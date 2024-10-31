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Октябрь
В Пермь хочет зайти международная сеть «цифровых» кофеен «Дринкит»
31 октября, 10:22
Видео. «Ботинок стало больше». Игорь Бутман поделился впечатлениями о Перми
18 октября, 14:02
В Перми за месяц работы каршеринга водители автомобилей устроили девять ДТП
5 октября, 11:04
Сентябрь
Стало известно, сколько денег нужно пермякам для полного счастья
16 сентября, 07:47
Турецкий перевозчик поддержал пермский аэропорт в споре с авиакомпанией «Россия»
6 сентября, 06:36
Средняя зарплата педагогов в Прикамье увеличилась за год на 22%
2 сентября, 08:29
Август
Московский суд арестовал акции и имущество бывшего акционера «Телты» Игоря Морозова
30 августа, 09:13
Пилотов летевшего из Перми в Москву самолета пытались ослепить лазером
30 августа, 04:09
Аналитики предсказывают снижение цен на квартиры в новостройках
20 августа, 12:23
Рубль дешевеет, а доллар и юань растут. Что ведет россиян в долговую яму?
14 августа, 11:29
Столичный суд вновь оставил «блогера из Куеды» Аяза Шабутдинова в СИЗО
14 августа, 08:13
Жителей Прикамья приглашают работать в столичный аэропорт за 200 тысяч рублей
7 августа, 10:21
Долги Елены Блиновской перед налоговой увеличились на полмиллиона рублей
7 августа, 08:30
Пермь вошла в топ-3 самых экологичных городов-миллионников России
6 августа, 02:54
Столичные рестораторы ведут переговоры об открытии Ava Bistro в Перми
5 августа, 11:10
В Прикамье восстановлено движение на перегоне Европейская — Усть-Тискос после ДТП
2 августа, 08:40
Июль
Брутальные мужчины и бабушки. В Перми требуются актеры для молодежной комедии
31 июля, 10:44
Какая зарплата нужна, чтобы можно было взять ипотеку под 20% годовых
29 июля, 09:06
Экс-министр торговли Пермского края выступит в роли актера мюзикла
26 июля, 04:37
Пилотов самолета пытались ослепить лазером при посадке в пермском аэропорту
Предположительно, лазером могли ослепить с ул. Революции, 2а.
8 июля, 02:42

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