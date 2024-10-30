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Мост

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Октябрь
На новом железнодорожном мосту через Каму в Перми установлено 29 опор
30 октября, 12:29
Спецпроект
В Перми открыли мост между Ивой и Садовым. Вот как он выглядит
Общая протяженность этого участка составила 1,21 км.
Сентябрь
Мост через Решетниковский спуск закроют почти на год из-за капремонта
6 сентября, 07:24
Мост через реку Ирень в Кунгуре закроют на целых полтора года
2 сентября, 11:25
Август
Мостовой переход через Каму в Перми строится с опережением графика на полгода
21 августа, 14:10
Июль
Капитальный ремонт моста через реку Ирень в Прикамье оценили в 609 миллионов
15 июля, 07:28
Мост в поселок Касимовка Пермского края не ремонтируют уже месяц
10 июля, 10:49
Стало известно, когда в Пермском крае возобновят работы на старом мосту через Чусовую
10 июля, 02:51
В Чусовом при ремонте моста были нарушены сроки и загрязнена река
4 июля, 04:48
Июнь
Стало известно, что может появиться на месте «Пермских ворот»
21 июня, 02:54
Объезд у рухнувшего моста в Пермском крае откроют в срок, но на считанные часы
7 июня, 13:01
Мост через речку Данилиху перекроют почти на месяц
1 июня, 13:06
Май
Объезд у рухнувшего моста в Пермском районе обещают построить за 10 дней
30 мая, 05:31
В Прикамье временно перекрыли движение по аварийному мосту в районе Голого Мыса
29 мая, 05:19
Этим летом планируют возобновить работы на старом мосту через Чусовую
21 мая, 11:01
Апрель
В МЧС рассказали о мосте, который размыло из-за паводка в Пермском крае
Мост размыло еще в начале прошлой недели.
23 апреля, 02:49
Видео. «Отрезаны от остального мира». В поселке Нижние Сержата в Прикамье размыло мост
22 апреля, 09:05
Власти нашли компанию, которая начнет строить третий мост через Каму в Перми
Работы начнутся этим летом.
17 апреля, 10:14
Под Куедой не могут начать ремонтировать аварийный мост
Подрядчик, с которым заключен договор, упорно не начинает работы на сооружении, которое вот-вот упадет.
11 апреля, 14:06
Февраль
Схема перекрытия. В Перми на два месяца закроют движение на шоссе Космонавтов
19 февраля, 10:12

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