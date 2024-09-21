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Мотоцикл

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2024
Сегодня байкеры Перми закрывают мотосезон
В Перми мотоциклисты собрались на парковке у ТРЦ «Планета». Обещают яркое шоу.
21 сентября 2024, 12:38
В Госавтоинспекции Перми рассказали подробности страшного ДТП с мотоциклистом
Авария могла произойти по вине водителя иномарки.
11 сентября 2024, 09:42
Видео. «Скорая увозила живым, но сильно поломанным». В Перми произошло ДТП с мотоциклом
Осторожно: не рекомендуем смотреть запись с места аварии слабонервным.
11 сентября 2024, 05:59
С начала года в Перми в авариях с участием мотоциклов пострадало 18 человек
Среди жертв ДТП — четверо несовершеннолетних.
19 июня 2024, 16:18
Мотосезон в Перми планируется открыть в эту субботу
Мотолюбители планируют провести традиционный пробег по улицам города.
13 мая 2024, 05:03
2014
В Прикамье насмерть разбился водитель мотоцикла
Водитель не справился с управлением и вылетел на «встречку».
26 ноября 2014, 05:07
2013
В Перми «Инфинити» столкнулся с мотоциклом
В результате ДТП мотоциклист получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом левого предплечья.
25 апреля 2013, 06:29
2011
«Урал» отметил юбилей ремейком модели М-72
Юбилейную версию старого-нового байка Ирбитский завод отправил в США.
1 декабря 2011, 03:00
В Перми подсчитали число аварий с участием мототехники
Водители мотоциклов, мопедов и скутеров стали реже попадать в аварии, но продолжают нарушать.
26 июля 2011, 04:52
Спецпроект
Ретро-драйв: BMW R75 Sahara
Популярность пришла к нему в годы Второй Мировой. Особенно преуспела в применении этого транспортного средства армия Вермахта.
2010
Пермские Байкеры закрывают сезон
В субботу 25 сентября в Перми состоится официальное закрытие мотоциклетного сезона.
24 сентября 2010, 05:30
ДТП на Компросе: от удара ВАЗа иномарку отбросило на мотоцикл
Виновником аварии стал водитель без прав, проехавший на красный сигнал светофора.
30 августа 2010, 08:50

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