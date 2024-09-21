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Мотоциклы

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2024
Сегодня байкеры Перми закрывают мотосезон
21 сентября, 12:38
С начала года в Перми в авариях с участием мотоциклов пострадало 18 человек
19 июня, 16:18
Мотосезон в Перми планируется открыть в эту субботу
13 мая, 05:03
2023
Житель Екатеринбурга доехал до Перми на советском мотоцикле в аномальные морозы
Мужчина ночевал в палатке с печкой.
12 декабря 2023, 03:33
Завтра в Перми закроют мотосезон
22 сентября 2023, 11:22

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