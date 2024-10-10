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Мотовилиха

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2024
Член совета директоров «Мотовилихи» освобожден от уголовной ответственности
10 октября, 04:51
В Мотовилихе отреставрируют здание «Горного хрусталя»
7 октября, 09:20
Ижевский девелопер построит семь домов комфорт-класса на улице Ивана Франко в Перми
27 августа, 06:12
Губернатор проинспектировал стройплощадки социальных объектов в Перми
В центре внимания также был ход благоустройства общественных пространств и дорожных объектов.
31 июля, 12:05
В Перми построят магазин в стиле старой Мотовилихи XIX века
Двухэтажное здание построят из кирпича.
15 июля, 06:00
Контракт главы Мотовилихинского района Перми продлён не будет
Исполнять обязанности руководителя района Игорь Сальников начал в марте 2023 года.
18 июня, 14:49
В Перми начался снос аварийного дома, в котором остаются заселёнными квартиры
Дом по улице Циолковского, 17 начал рушиться.
24 апреля, 11:25
Пермские оперативники задержали 46-летнего мужчину, обокравшего собутыльника
24 апреля, 06:08
Прокуратура через суд пытается закрыть квест-рум в Мотовилихе
Выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности в подвальном помещении, в котором оказываются услуги.
16 апреля, 15:25
Пермяк в ходе ссоры задушил свою сестру и спрятал ее тело в погребе
Женщину искали три месяца
3 апреля, 11:05
Пермяк, остановленный «под наркотиками», пытался дать взятку полицейскому
13 февраля, 17:03
Объявлены торги на обустройство набережной Камы до Мотовилихинских заводов
2 января, 07:16
2023
Власти Мотовилихинского района Перми восстановят незаконно снесенный гараж пенсионера
Строение власти снесли без надлежащих оснований.
22 декабря 2023, 16:40
Мэр Перми поручил найти инвестора для обустройства «дикого пляжа» в Мотовилихе
21 декабря 2023, 08:09
В гордуму внесен проект решения о создании охраняемого ландшафта «Мотовилихинский»
4 декабря 2023, 05:25
В Перми торжественно открыли бюст главному конструктору «Мотовилихинских заводов»
Юрий Калачников был выдающимся конструктором артиллерийских систем.
20 ноября 2023, 04:19
В Перми появятся памятники князю и инженеру
Решение об установке двух новых монументов в Мотовилихе и Закамске принял городской совет по топонимике.
26 октября 2023, 12:55
Более чем за 51 миллион рублей в Перми продано общежитие «Мотовилихинских заводов»
До этого здание два раза выставлялось на торги, однако желающих приобрести его не нашлось.
18 октября 2023, 09:43
Власти Прикамья рассчитывают на 20 миллиардов госинвестиции в «Мотовилиху»
24 сентября 2023, 06:30
«Мотовилихинские заводы» покупает производитель бронеавтомобилей из Татарстана
21 сентября 2023, 20:43

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