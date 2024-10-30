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Мотовилихинские заводы

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Октябрь
Фото. Новый участок набережной в Перми готов на 35%
30 октября, 09:46
Член совета директоров «Мотовилихи» освобожден от уголовной ответственности
10 октября, 04:51
На набережной Камы в Перми появится стоянка для яхт и катеров
8 октября, 09:46
Сентябрь
Каждую неделю в Перми будут проверять работу сирен оповещения
23 сентября, 03:40
Перед пермским колледжем установили четырёхтонную модель пушки
1 сентября, 07:11
Август
Экс-владельцы «Мотовилихи» смогут обжаловать решение на 2,7 миллиардов до сентября
16 августа, 11:59
Московский бизнесмен за 500 тысяч купил миллиардные долги пермского завода
14 августа, 06:32
Оборонное предприятие Перми создаст общественное пространство на своей территории
Владельцы предприятия выбирают одну из пяти музейных концепций.
2 августа, 06:45
Июнь
Дочерняя компания «Мотовилихинских заводов» из Перми заработала 499,4 млн в 2023 году
17 июня, 03:17
Май
Проект продления ул. Монастырской на 1,5 километра обойдется властям Перми в 6,5 млн
29 мая, 12:25
Музей пермской артиллерии станет частью Пермского краеведческого
В учреждении говорят о перспективах создания музейного научно-технического кластера в Мотовилихе.
16 мая, 12:04
В Перми улицу Монастырскую могут продлить до Мотовилихинских заводов
6 мая, 14:54
Апрель
«Мотовилихинские заводы» продают элитные ручки Parker и части военной техники
22 апреля, 04:27
Бывший гендиректор пермского завода стал советником в Белгородской области
С пермского завода Дядькин ушел в начале года.
3 апреля, 06:09
Февраль
В бюджет Прикамья закладываются средства на аренду музея «Мотовилихинских заводов»
22 февраля, 04:50
Январь
Центр пляжных видов спорта может появиться в Перми
29 января, 13:39
Участок «Мотовилихинских заводов» рядом с музеем артиллерии выставлен на торги
27 января, 09:20
Экс-директор «Мотовилихинских заводов» в конце января покинет предприятия
16 января, 05:18
Объявлены торги на обустройство набережной Камы до Мотовилихинских заводов
2 января, 07:16
Декабрь 2023
Пермское оборонное предприятие оштрафовали после неудачных испытаний
18 декабря 2023, 07:52

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