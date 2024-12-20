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Мотовилихинский пруд

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Пергола на пляже, или Новое в пермском благоустройстве
20 декабря, 07:35
Эдуард Соснин рассказал о предстоящем благоустройстве Мотовилихинского пруда в Перми
6 сентября, 10:28
Депутаты не одобрили расходы на благоустройство Мотовилихинского пруда
24 апреля, 05:00
2023
Мэр Перми поручил найти инвестора для обустройства «дикого пляжа» в Мотовилихе
21 декабря 2023, 08:09
2012
Ледовый трек в Мотовилихе закрыт из-за жалоб местных жителей
Живущим по соседству не понравились «несанкционированные ночные катания».
7 марта 2012, 07:30

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