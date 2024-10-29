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Мотовилихинский район

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Октябрь
Пермское ТСЖ накажут за складирование мусора и самовольный спил деревьев
29 октября, 08:27
«Пар на всю улицу». Пермячка рассказала о потопе на улице Звонарева
14 октября, 16:54
Сентябрь
Летом пермяки женились в два раза чаще, чем разводились
22 сентября, 04:49
В Перми в ТЦ «Знание» открылся мобильный пункт вакцинации от гриппа
17 сентября, 08:31
Возведение нового питомника растений в Перми обойдется в 144 миллиона
16 сентября, 09:19
Фото. В Перми открылись два новых сквера
4 сентября, 03:55
Август
Ижевский девелопер построит семь домов комфорт-класса на улице Ивана Франко в Перми
27 августа, 06:12
Этой осенью в Перми высадят яблони, тополя и ивы
23 августа, 06:17
В этом году в Перми задержали восемь граффитистов
23 августа, 05:04
Июль
В Перми на пять дней перекроют одну улицу
21 июля, 08:09
В Перми ищут 21-летнюю девушку с татуировками на руках и ногах
Вечером 13 июля она вышла из дома и пропала.
18 июля, 06:25
Главой Мотовилихинского района Перми назначили Андрея Чернятьева
11 июля, 03:08
В Мотовилихинском районе Перми появится медицинский центр
8 июля, 03:54
В полиции назвали самый опасный район Перми
4 июля, 02:43
Июнь
В Перми отремонтируют первый модульный общественный центр
27 июня, 09:47
Контракт главы Мотовилихинского района Перми продлён не будет
Исполнять обязанности руководителя района Игорь Сальников начал в марте 2023 года.
18 июня, 14:49
В Перми впервые открылся круглогодичный торгово-ярмарочный комплекс
В 2022 году проект ООО «ЦентрСтройГрупп» по строительству сети торгово-ярмарочных комплексов получил статус приоритетного.
15 июня, 09:20
Фото. В Перми 4 июня шквалистый ветер снес дерево и забор
4 июня, 10:39
Апрель
В Перми может сменится глава еще одного района
17 апреля, 10:33
В соцсетях появилась информация о похищении ребенка из садика в Перми. Что случилось?
5 апреля, 10:36

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