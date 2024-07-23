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Мозг

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2024
Медитация вредит психике. И другие факты о мозге от пермских ученых
В Пермском Политехе рассказали 15 интересных фактов о самом загадочном органе.
23 июля 2024, 05:02
2011
Американским собакам запретили лаять более 10 минут
Каждая следующая минута — платная и может обойтись их владельцам в тысячу долларов.
4 ноября 2011, 13:36
Четырем городам России присвоен статус «Город воинской славы»
Его получили Ковров, Ломоносов, Таганрог и Петропавловск-Камчатский.
4 ноября 2011, 08:26

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