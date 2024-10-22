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Мрот

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С 2025 года в России увеличится МРОТ
22 октября, 13:52
2023
МРОТ мечты назвали жители Кемеровской области
13 декабря 2023, 06:34
Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%
14 сентября 2023, 15:49
МРОТ в России вырастет на 18,5%
23 августа 2023, 06:00
Индексация МРОТ 1 июля 2023 года повысит зарплаты пермяков
25 апреля 2023, 10:25
Эксперт пояснил, как объявленное увеличение МРОТ скажется на зарплатах пермяков
В коммерческом секторе анонсированное изменение МРОТ работники почувствуют только при больничных и пособиях.
22 февраля 2023, 05:59
2022
Повышение МРОТ с 1 января 2023 года в Перми
Индексация минимальной зарплаты в России произойдет в начале 2023 года. Насколько изменится МРОТ в Перми и где в Пермском крае он будет выше – в нашем материале.
17 ноября 2022, 14:17

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