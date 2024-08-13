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Мс-21

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2024
Первый испытательный полет МС-21 с пермскими двигателями может пройти до конца года
13 августа, 03:06
Пермский «ОДК-Авиадвигатель» попал в санкционный список Японии
1 марта, 04:12
Серийные поставки самолетов МС-21 с пермскими двигателями переносят на 2025–2026 годы
1 марта, 02:37
«Хорошие, эффективные, надежные». Путин высказался о пермских двигателях ПД-14
1 февраля, 12:51
2023
Стала известна стоимость самолета МС-21 с пермскими двигателями
29 июня 2023, 08:11
В Перми стартовало серийное производство новых авиамоторов ПД-14
К 2030 году моторостроители планируют выйти на выпуск 160 двигателей в год.
7 апреля 2023, 11:21
2022
Росавиация одобрила крыло и пермский двигатель ПД-14 на самолет МС-21
Двигатель ПД-14 разработан АО «ОДК-Авиадвигатель».
29 декабря 2022, 11:50

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