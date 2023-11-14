Муп горнолыжный центр губахи

Проверка полиции поставила под угрозу работу горнолыжного центра «Губаха»

Новый сезон для МУП «Горнолыжный центр Губаха» начался с изъятия документации предприятия полицией. Руководство горнолыжного центра сетует: «не можем выплатить зарплаты и рассчитаться с поставщиками».