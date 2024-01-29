properm.ru
ГлавноеВсе новости

Мусорная реформа

Выбрать дату
2024
В Перми планируют закрыть крупнейший городской полигон для мусора «Софроны»
29 января, 05:22
2019
Спецпроект
Власти Прикамья отчитались о девяти месяцах «мусорной» реформы. Коротко о самом главном
25 октября в штабе Общероссийского народного фронта в Пермском крае прошло совещание на котором представители Министерства ЖКХ Пермского края и ГУП «Теплоэнерго» рассказали, как внедряется новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Никто из сопредседателей пермского ОНФ на совещание не пришел.
Спецпроект
«Инфраструктура в зачаточном состоянии». Итоги мусорной реформы в Прикамье за полгода
Сегодня, 24 июля, представители ГУП «Теплоэнерго» и Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края рассказали на пресс-конференции, как они отработали шесть месяцев и ответили на вопросы журналистов о проблемах сферы. Рассказываем о самом главном.
Спецпроект
Выбрасывать мусор за два километра от дома — это нормально. Так считают в «Теплоэнерго»
Жители ул. Вербной в с. Кондратово Пермского района пытаются оспорить начисление платы за вывоз мусора. По их словам, фактически единый региональный оператор ПКГУП «Теплоэнерго» услугу по сбору и вывозу отходов им не оказывает.
Спецпроект
Шел седьмой месяц мусорной реформы. Чиновники предложили жителям Прикамья хранить отходы дома и в гаражах
Жителям многоквартирных домов в Чайковском районе приходится минимум две-три недели копить отходы до приезда мусоровоза.
Спецпроект
«Экологическая катастрофа». Мусорная реформа заставила Пермский край бунтовать
Новая система вывоза мусора и утилизации отходов, придуманная на федеральном уровне, наткнулась на проблемы в Пермском крае. Поочередно территории выступают с протестом. Причем жители бунтуют не против тарифов и не против самой реформы – население возмущено экологическими рисками. Власти Прикамья вынуждены реагировать и «жонглировать» мусорными потоками, чтобы остановить недовольство жителей. А лидеры протеста настаивают: чиновники сами создали масштабную проблему в Прикамье, поскольку просто «проспали» несколько лет.

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика