Спецпроект
«Экологическая катастрофа». Мусорная реформа заставила Пермский край бунтовать
Новая система вывоза мусора и утилизации отходов, придуманная на федеральном уровне, наткнулась на проблемы в Пермском крае. Поочередно территории выступают с протестом. Причем жители бунтуют не против тарифов и не против самой реформы – население возмущено экологическими рисками. Власти Прикамья вынуждены реагировать и «жонглировать» мусорными потоками, чтобы остановить недовольство жителей. А лидеры протеста настаивают: чиновники сами создали масштабную проблему в Прикамье, поскольку просто «проспали» несколько лет.