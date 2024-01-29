Мусорная реформа

Спецпроект

Выбрасывать мусор за два километра от дома — это нормально. Так считают в «Теплоэнерго»

Жители ул. Вербной в с. Кондратово Пермского района пытаются оспорить начисление платы за вывоз мусора. По их словам, фактически единый региональный оператор ПКГУП «Теплоэнерго» услугу по сбору и вывозу отходов им не оказывает.