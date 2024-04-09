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Мусульмане

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2024
Когда и как в Перми отмечается Ураза-байрам
День разговения отмечается в мусульманском мире на этой неделе.
9 апреля 2024, 06:26
2014
Одобрен проект строительства второй мечети в Перми
Публичные слушания состоялись, комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала сити-менеджеру предоставить разрешение на строительство.
2 октября 2014, 07:29
2013
В Перми избрали нового главу Духовного управления мусульман
Мусульмане Прикамья выбрали новым руководителем Духовного управления мусульман Ильхама Бибарсова.
13 февраля 2013, 06:09
2012
Басаргин рассказал муфтию России о «мире и согласии» в Прикамье
Прибыв в Пермский край, Талгат Таджуддин пообщался с губернатором и прихожанами Соборной мечети.
30 ноября 2012, 05:17
2011
Американским собакам запретили лаять более 10 минут
Каждая следующая минута — платная и может обойтись их владельцам в тысячу долларов.
4 ноября 2011, 13:36
Четырем городам России присвоен статус «Город воинской славы»
Его получили Ковров, Ломоносов, Таганрог и Петропавловск-Камчатский.
4 ноября 2011, 08:26
У мусульман начался священный пост
Сегодня, 1 августа, у мусульман начался Рамадан.
1 августа 2011, 07:04
2010
В Перми появится первая мусульманская гимназия
Получить среднее образование в гимназии смогут все желающие, независимо от веры.
6 октября 2010, 10:20

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