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Музей

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Октябрь
В музее PERMM прокомментировали иск прокуратуры, связанный с конфликтом интересов
31 октября, 10:45
Музей современного искусства PERMM заподозрили в коррупции
31 октября, 05:24
В новом здании художественной галереи в Перми покажут уникальную скульптуру Христа
30 октября, 07:57
В ЦВЗ пройдет уникальная масштабная выставка о пермском зверином стиле
11 октября, 11:56
Сентябрь
Готовность нового здания Пермской художественной галереи достигла около 96%
11 сентября, 08:50
Власти Перми намерены создать полноценный речной вокзал
11 сентября, 07:04
Август
Пермский музей авиации продал самолет, на котором летал Юрий Трутнев
27 августа, 06:12
Фото. В Прикамье прибыл «Поезд Победы»
21 августа, 03:49
ИЖ, Čezeta, ЗИМ. В Перми продается уникальный мотопарк времен СССР
7 августа, 10:54
Музей PERMM анонсировал экскурсии по выставке «Art & Science: Открытые тела»
7 августа, 07:07
Фото. Удививший пермяков космический корабль «Буран» привезли в Свердловскую область
7 августа, 06:39
Спецпроект
Турниры и средневековые забавы. Как проходит фестиваль «На Хохловских холмах»
Красочный фоторепортаж с первого дня уже традиционного культурного события.
Оборонное предприятие Перми создаст общественное пространство на своей территории
Владельцы предприятия выбирают одну из пяти музейных концепций.
2 августа, 06:45
В Пермском музее технической миниатюры воссоздадут Урал с горами и промышленностью
Выставочная зона будет увеличена на 10 кв. м.
1 августа, 13:08
Июль
Краеведческий музей расскажет, куда бежит Пермь
В Доме Мешкова откроется выставка о массовом спорте в столице Прикамья
29 июля, 14:35
Арт-объект «Скарабей» вернут в пермский Сад камней
26 июля, 08:25
Египетская сила. Художественная галерея закрывает «Немного страшную выставку» в Перми
17 июля, 16:39
В Перми группа энтузиастов спустит на воду копию лодки Ермака
Тестовый заплыв состоится 23 июля.
16 июля, 08:01
Под Пермью отреставрируют старинную усадьбу зажиточного крестьянина
Работы будут оплачены из бюджета Пермского края.
16 июля, 07:14
Стала известна точная дата открытия первого музея сладостей в Перми
3 июля, 10:57

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