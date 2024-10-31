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Музей современного искусства

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2024
Музей современного искусства PERMM заподозрили в коррупции
31 октября, 05:24
Новый зал для временных выставок откроется в музее современного искусства PERMM
13 февраля, 04:38
2023
Бывшее здание музея совриска PERMM сменило владельца
Кто стал покупателем актива — не раскрывается.
13 ноября 2023, 05:16
«Пермские ворота» у Перми II снесут в следующем году
27 сентября 2023, 08:44
Остался только шар из покрышек. Как выглядит пермский арт-объект «Жук-скарабей»
30 июня 2023, 09:50
В Перми разрушился арт-объект «Жук-скарабей», установленный 12 лет назад
5 июня 2023, 08:18

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