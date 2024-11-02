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Музыка

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Ноябрь
«Не хотите — не надо». В Перми отменили «Гойду»
2 ноября, 07:52
Октябрь
Видео. «Ботинок стало больше». Игорь Бутман поделился впечатлениями о Перми
18 октября, 14:02
В Перми 18 октября пройдет юбилейный концерт Московского джазового оркестра
18 октября, 13:10
Рок-группа «Пилот» назвала причину отмены завтрашнего концерта в Перми
18 октября, 07:23
Список «запрещенных музыкантов»: правда или вымысел
17 октября, 13:20
Пермяки смогут помочь детям, посетив рок-концерт в трамвае
11 октября, 08:16
Песня о Перми возглавила ТОП-100 крупнейшего мирового сервиса электронной музыки
3 октября, 05:41
Сентябрь
Новый сезон в Пермской краевой филармонии открыл знаменитый пианист
17 сентября, 07:32
Фото. В Перми откроется бар солиста поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова
9 сентября, 10:08
Август
Пермский губернский оркестр возмутился выступлением фейкового коллектива
27 августа, 07:55
Видео. Автомобиль народной артистки РФ Надежды Кадышевой заметили на станции Пермь-II
17 августа, 07:20
На «Ночи города» в Перми выступит рок-музыкант Вячеслав Бутусов
7 августа, 11:05
Первое выступление американской певицы Journi в России пройдет в Перми
6 августа, 07:51
Июль
Объявлена программа VI международного фестиваля EFEST в Перми
16 июля, 12:58
Спецпроект
Прогулка внутри рояля. Как выглядит изнутри Пермская краевая музыкальная школа
Новая музыкальная школа начнет работу с 1 сентября. Прием заявлений на поступление уже стартовал.
Июнь
Поп-певец Gazan откроет День молодежи в Перми и прочтет лекцию
27 июня, 08:06
Дирижер Теодор Курентзис уходит из оркестра Юго-Западного радио Германии
8 июня, 11:37
Завершено расследование убийства советского рок-музыканта Игоря Талькова
8 июня, 10:53
Священник высказался о скандале вокруг выступления Ольги Бузовой в Уфе
4 июня, 03:42
Май
Представлены главные события Red Fest-2024 в Перми
29 мая, 03:11

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