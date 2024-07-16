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Музыкальный фестиваль

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2024
Объявлена программа VI международного фестиваля EFEST в Перми
Основой концепции фестиваля в этом году будет фиджитал-искусство.
16 июля 2024, 12:58
Представлены главные события Red Fest-2024 в Перми
На площадке фестиваля будут работать две сцены для музыкантов и диджеев.
29 мая 2024, 03:11
2012
«Сотворение мира» вызовет дрожь жителей близлежащих домов?
Первый саунд-чек фестиваля вызвал опасения жителей высоток на Петропавловской.
29 июня 2012, 04:27

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