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Музыкант

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Сентябрь
В Перми снова сломались уличные часы в сквере Олега Новоселова
27 сентября, 09:32
Август
Dj Smash из Перми станет преподавателем в Московском университете
30 августа, 13:03
Апрель
Пермский ансамбль «Воскресение» выступил в программе «Привет, Андрей». Видео
Музыканты исполнили песню Владимира Высоцкого.
1 апреля, 05:13
Март
13-летний пианист из Перми получил международную музыкальную премию
Музыкант стал открытием года.
22 марта, 07:57
Февраль
Пермяк DJ Smash выпустил первый альбом за пять лет. Там есть мяуканье
В альбоме музыкант собрал 16 треков.
5 февраля, 05:21

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