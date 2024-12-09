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Музыканты

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Декабрь
Самая теплая сцена: гости «Джаз-лихорадки» высоко оценили пермских зрителей
9 декабря, 13:44
Июль
Стало известно, почему на фестивале «ПРОНЕБО» не будет платных полётов на шарах
Шанс на подъем нужно будет выиграть.
9 июля, 03:47
Июнь
Для фестиваля «Причал» в Перми ищут молодых музыкантов
26 июня, 05:24
В Перми на Дне молодежи выступит певица DAASHA
18 июня, 04:50
Апрель
Пермский ансамбль «Воскресение» выступил в программе «Привет, Андрей». Видео
Музыканты исполнили песню Владимира Высоцкого.
1 апреля, 05:13
Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов вручил гитару пермской группе OLIVIA
Гитару изготовили специально для пермского коллектива.
1 апреля, 04:38
Март
Помощник директора группы «Пикник» опознана среди погибших в «Крокус Сити Холле»
Об этом сообщает коллектив.
24 марта, 10:46
Директор группы «Пилот», поддерживающей СВО, объяснил отмену концерта в Перми
15 марта, 02:52
Февраль
В Перми в конце марта прозвучат хиты Linkin Park в исполнении оркестра
Оркестр даст концерт продолжительностью 2 часа.
28 февраля, 10:40

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