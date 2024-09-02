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Мвд

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Сентябрь
Учителем ОБЗР в оханской школе стал полковник в отставке
2 сентября, 03:43
Август
Четыре дня в лесу без еды и воды. В Прикамье нашли пропавшую пенсионерку
27 августа, 03:49
В Прикамье мужчину признали виновным в краже гаечных ключей
24 августа, 09:44
Генерал Ивашов: «Курск противник не возьмет, но безопасность жителей под угрозой»
8 августа, 13:30
Новым главой департамента общественной безопасности Перми стал Константин Кузьменко
1 августа, 09:40
Июль
За посещение «фронтовых сайтов» злоумышленники стали блокировать телефоны россиян
19 июля, 08:59
В России выросло число преступлений, совершенных организованными группами
18 июля, 10:39
Пермский людоед Михаил Малышев устроился в приют для животных
17 июля, 08:40
Пермячка стала фигуранткой уголовного дела за незаконное укрывательство мигранта
15 июля, 08:28
В Прикамье жителей Чайковского осудят за фиктивную постановку на учет иностранцев
9 июля, 08:10
В Прикамье на 35% вырос поток легальных мигрантов
9 июля, 04:47
В ГУ МВД по Пермскому краю прошли кадровые изменения
4 июля, 07:04
Почти у каждого третьего пермяка есть личный автомобиль
3 июля, 03:54
Июнь
В Прикамье фуру занесло в барьерное ограждение из-за плохой видимости
24 июня, 04:59
В массовом ДТП в Индустриальном районе Перми пострадали два ребенка
24 июня, 03:37
В автоаварии на трассе Пермь — Екатеринбург пострадал водитель «Газели»
23 июня, 04:47
Сегодня подчинённым был представлен новый руководитель пермской полиции
Полковник Алексей Салтыков ранее возглавлял отдел МВД России «Пермский».
21 июня, 14:49
Пермяки нашли завернутый в простыню труп мужчины с выколотыми глазами
19 июня, 11:07
Начальник УМВД по Перми покинул должность
3 июня, 08:30
Май
В Прикамье полиция задержала 29-летнего налетчика с игрушечным пистолетом
27 мая, 10:53

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