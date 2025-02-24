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Мясо

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Февраль
Некачественного мяса в Пермском края стало больше
24 февраля, 05:48
После отравления 73 человек в Кунгуре в шаурме нашли мясо неизвестного происхождения
4 февраля, 02:08
Ноябрь 2024
Сыроедение, веганство или 3D-мясо? Пермский ученый о вредности популярных диет
26 ноября 2024, 10:52
Октябрь 2024
В колхозе имени Ильича не занимались утилизацией останков коров
24 октября 2024, 13:27
Сентябрь 2024
Пермь признали «столицей посикунчиков»
К такому мнению пришли аналитики сервиса «Туту.ру».
19 сентября 2024, 03:04
Август 2024
В Перми появятся точки продажи фермерской продукции
Соответствующие изменения в бюджет внесли в краевом Заксобрании.
21 августа 2024, 08:53
В Перми предприятие из 19 тонн говядины сделало 27,7 тонн охлажденной говядины
Продукция была направлена в магазины Перми.
9 августа 2024, 09:49
Июль 2024
В Пермском округе появилось вольерное хозяйство по разведению благородных оленей
Разведением животного занимается ООО «Сохо-парк».
9 июля 2024, 02:54
Июнь 2024
Видео. В пермском зоопарке носуха отобрала детенышей у другой самки
Однако сразу десятерых она выкормить не смогла.
23 июня 2024, 09:31
Пермское предприятие изготовило из девяти тонн говядины 14
Мясо было отправлено на продажу в магазины Перми
9 июня 2024, 11:18
Май 2024
В пермском аэропорту пресекли попытку ввоза потенциально опасных продуктов
Продукция общим весом 14 кг находилась в ручной клади у 13 граждан Узбекистана и Азербайджана.
25 мая 2024, 04:00
Апрель 2024
В Перми на 11% подорожал «шашлычный набор». Стоит ли ждать снижения стоимости
Стоимость набора сейчас составляет 2917 рублей.
24 апреля 2024, 06:28

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