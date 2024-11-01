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Набережная

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Ноябрь
На набережной в Закамске закончили строить здание для клуба моржей и занятий ГТО
1 ноября, 05:00
Октябрь
Фото. Новый участок набережной в Перми готов на 35%
30 октября, 09:46
Пермяки возмущены рубкой берез в сквере на набережной. В мэрии назвали причину
16 октября, 04:58
На набережной Камы в Перми появится стоянка для яхт и катеров
8 октября, 09:46
Сентябрь
В Перми уже на треть выполнены работы на новом участке городской набережной
30 сентября, 14:07
В выходные на набережной Перми пройдет развлекательный фестиваль «Отражение»
4 сентября, 08:08
Август
Фото. Утром 27 августа Пермь накрыл сильный туман
27 августа, 06:03
Пермяки просятся в дома, где из окна видно Каму — посмотреть шоу яхт и аэростатов
23 августа, 07:45
Новую набережную в Закамске открыли в июне, но она уже рушится
17 августа, 13:52
На набережной в Перми планируют собрать самую длинную фехтовальную дорожку в мире
8 августа, 07:49
Власти Перми потратят 18,5 миллионов на облагораживание 29 скверов
Подрядчик заменит урны и скамейки по всему городу.
5 августа, 10:25
Рядом с набережной в Перми появится новый пляж и детская железная дорога
1 августа, 09:39
Июль
В сквере в центре Перми снесли кусты ради строительства перрона
Зеленые насаждения обещают восстановить в прежнем виде.
25 июля, 13:27
На пермской набережной открыли новую танцевальную площадку
21 июля, 10:55
Июнь
Для фестиваля «Причал» в Перми ищут молодых музыкантов
26 июня, 05:24
В Перми на новой набережной в Закамске размыло грунт из-за засорения фильтров
26 июня, 04:18
На открытие летнего фестиваля «Город встреч» пришли 21 тысяча зрителей
Перед зрителями у Речного вокзала выступили пермские коллективы и приезжие звезды.
17 июня, 06:35
Май
Концерты, «Энергия жизни» и салют. Как Пермь встретит День города
27 мая, 05:46
На пермской набережной откроется ресторан «ПарKing» в бизнес-центре «Магнат»
14 мая, 08:26
Апрель
На пермской набережной 9 мая состоится концерт под открытым небом
30 апреля, 09:40

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