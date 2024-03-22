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Набиуллина

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Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность национализацией акций миноритариев СМЗ
22 марта, 15:49
2013
Министр экономики РФ призвал банки кредитовать предприятия под 8,5%
Высокий уровень ставок гасит инвестиционную активность и экономический рост. Если к осени роста не будет, то российскую экономику ждет рецессия.
15 апреля 2013, 06:41

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