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Надежда агишева

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2024
Надежда Агишева может вернуться в Пермскую городскую Думу
Политик пока скромно оценивает шансы на довыборы по Ленинскому району.
6 июня 2024, 09:39
«На эти фото больно смотреть!» Сквер на Гайдара уничтожен, дальше — липы
Подрядчик обманул общественность, жителей, экологов. Вырубил 89 деревьев и добрался до деревьев, которые обещал не трогать, — до красивых, здоровых лип.
24 мая 2024, 10:00
2013
Надежда Агишева предложила продавать билеты на прием главы города в честь юбилея Перми
Своими впечатлениями от знакомства с ведомственной целевой программой «Городские культурно-массовые мероприятия» поделилась руководитель фонда поддержки культурных проектов «Новая коллекция».
22 мая 2013, 08:21

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