Надежда агишева

«На эти фото больно смотреть!» Сквер на Гайдара уничтожен, дальше — липы

Подрядчик обманул общественность, жителей, экологов. Вырубил 89 деревьев и добрался до деревьев, которые обещал не трогать, — до красивых, здоровых лип.