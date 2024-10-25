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Награда

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2024
В Пермском крае предлагают награждать примерных отцов
25 октября, 11:08
Президент наградил известного пермского политика орденом
6 октября, 05:21
Владимир Путин наградил пермского ученого орденом «За заслуги перед Отечеством»
18 сентября, 07:53
В Березниках будут поощрять жителей за доносы о граффитистах-вандалах
29 августа, 11:38
В ходе СВО погиб награжденный Орденом Мужества Владислав Мелехин из Очёра
22 августа, 10:53
«Пермский характер»: продолжается прием представлений на награждение в 2024 году
20 августа, 11:08
На Пермский марафон зарегистрировались свыше 10 тысяч участников
24 июля, 10:31
Жители Перми выбрали лучший бизнес города
В Перми подвели итоги Народной премии 59.RU.
19 июня, 08:21
Планируется вдвое увеличить размер выплаты за знак «Гордость Пермского края»
Сейчас она составляет 5 тысяч рублей.
5 апреля, 12:37
Директор Пермского планетария награждена орденом
Таисья Балтина отмечена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства
4 апреля, 09:28
Пермского школьника наградили почетным знаком «Горячее сердце»
Юноша задержал преступника, грабившего магазин.
25 марта, 15:58
2023
Школьников из Прикамья наградили за героические поступки. Список подвигов
Дети обезвреживали грабителей и спасали людей из воды.
6 декабря 2023, 03:41
Губернатор Прикамья награжден Орденом Дружбы
Награду Дмитрию Махонину вручил Сергей Кириенко
30 ноября 2023, 13:23
Владимир Путин наградил Дмитрия Махонина орденом Дружбы
Награды губернатор удостоен за большой вклад в социально-экономическое развитие.
9 августа 2023, 16:04
2022
Медаль МВД России получил майор из Суксуна за спасение девочки от разъярённой собаки
Награду смелый полицейский получил приказом министра МВД.
1 ноября 2022, 13:00

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