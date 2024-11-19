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2024
Из жизни ушел заведующий кафедрой социологии и политологии ПНИПУ Валерий Левченко
19 ноября, 08:23
Восемь баров Перми вошли в лонг-лист всероссийской премии
24 июля, 11:15
Полицию Пермского муниципального округа возглавил Илья Веселков
Последние четыре года Веселков был начальником отдела МВД по Добрянскому округу.
16 июля, 09:00
Медики из Прикамья стали призерами Всероссийского конкурса профмастерства — 2024
2 июля, 04:43
Путин наградил главу Пермской епархии орденом «За заслуги перед отечеством»
Указ о награждении размещен на сайте Кремля.
15 марта, 06:05
2023
Школьников из Прикамья наградили за героические поступки. Список подвигов
Дети обезвреживали грабителей и спасали людей из воды.
6 декабря 2023, 03:41
Стало известно, кто может получить звание почетный гражданин Пермского края
Окончательное решение примут депутаты.
21 ноября 2023, 04:38
«СтройПанельКомплект» награжден дипломами конференции «Многоквартирное строительство»
В Перми прошла юбилейная, 50-я конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы».
13 июля 2023, 08:13

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