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Находка

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Июль
Собаке, которую выпустила смертельно больная женщина, нашли новый дом
Екатерина из Уинского района приютила потеряшку Майну и нашла ей новых хозяев.
18 июля, 11:01
Июнь
В сундуке своей бабушки пермячка нашла письма, которым 200 лет
21 июня, 04:33
Октябрь 2023
Мэр Березников нашел на дне обмелевшей Камы старинное судно
Предположительно, речь идёт о барже конца XIX века.
16 октября 2023, 16:32

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