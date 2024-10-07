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Наказание

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Октябрь 2024
Прикамскому экс-министру суд смягчил наказание
Алмаз Закиев может быть переведен из колонии строгого режима на принудительные работы.
7 октября 2024, 15:38
Сентябрь 2024
В ПГНИУ 20 сентября пройдет траурный митинг
Митинг посвящен памяти погибших 20 сентября 2021 года.
19 сентября 2024, 11:53
Август 2024
«Мир более хрупкий, чем может показаться». Пермские эксперты — о будущем Telegram
На прошлой неделе во Франции был задержан Павел Дуров.
30 августа 2024, 12:22
Пермяка арестовали за демонстративное курение на крыльце судебного участка
На просьбу прекратить курить от пристава мужчина ответил отказом.
2 августа 2024, 10:19
Июль 2024
За попытку угона автомобиля пермяка посадили на четыре года
Два жителя Перми хотели доехать до поселка Кордон бесплатно.
18 июля 2024, 08:26
Июнь 2024
Суд оштрафовал пермскую пенсионерку за дискредитацию армии РФ на 30 тысяч рублей
В 2022 году пермячка размещала публикации, направленные на дискредитацию армии России.
7 июня 2024, 08:17
Март 2024
Жителя Пермского округа осудили за попытку поджога кафе
Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ в течение одного года и трех месяцев.
26 марта 2024, 07:10
Глава Союза таджиков Прикамья Хуршед Саидов сделал заявление после теракта
Во время обстрела в Московской области погибли 133 человека. По уточнению Следкома РФ, количество погибших может возрасти.
23 марта 2024, 15:39

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