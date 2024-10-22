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Налог

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Депутаты гордумы поддержали введение туристического налога в Перми
22 октября, 08:19
Спецпроект
«Серые пятна» пермского туризма
Поспособствует ли введение туристического налога привлекательности Перми для гостей из других регионов?
Власти Перми хотят ввести туристический налог
11 сентября, 02:51
В Прикамье предлагают повысить налоги на дорогостоящую недвижимость
8 сентября, 07:03
Путин поручил ввести налоговую амнистию для некрупных компаний
29 февраля, 10:58
2023
Пермские дорожники остались без спецтехники из-за долгов
7 ноября 2023, 08:18
Молодым педагогам из Прикамья вернули почти 700 тысяч рублей переплаченных налогов
11 августа 2023, 09:24
2022
Пермская компания уклонилась от уплаты налогов на более чем 2 миллиона рублей
Руководство предприятия скрыло средства, способные погасить задолженность.
29 декабря 2022, 11:32

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