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Спецпроект
Зарплата, «дающая рука» и демография — факторы, которые могут «урезать» казну Перми
В Пермскую городскую думу внесен проект муниципального бюджета на ближайшую трехлетку.
Тарифы на газ в России повысят ещё на 20%
16 октября, 12:24
В Перми могут поднять налоги на дорогую землю и недвижимость
7 октября, 03:11
В Прикамье предлагают повысить налоги на дорогостоящую недвижимость
8 сентября, 07:03
Земельные платежи пополнили бюджет Перми почти на два миллиарда рублей
30 июля, 10:44
Автолюбителей лишат выбора. Новый утильсбор способствует скачку цен
16 июля, 11:26
Как скажется прогрессивная шкала НДФЛ на населении? Отвечает эксперт пермского вуза
13 июля, 13:44
Пермский край занял второе место в ПФО по объёму поступающих в бюджет РФ налогов
9 июля, 05:41
Эксперты обсудили изменения в налоговой системе РФ
Общественное мнение, по данным опросов, поддерживает изменение налоговой шкалы на прогрессивную.
28 июня, 09:01
«Пейн, я средний класс не чувствую». Пользователи сети шутят о налоговой реформе
30 мая, 12:26
Минфин предлагает повысить ставки НДФЛ: кто сильнее пострадает от изменений
29 мая, 02:20
За первые четыре месяца 2024 года бюджет Пермского края ушел в дефицит
21 мая, 10:27
Пермякам пообещали зарплату в 100 тысяч рублей через три года. Почему это плохо
3 мая, 02:00
В Кунгуре за уклонение от уплаты налогов на 46 миллионов осужден директор предприятия
Следствие арестовало имущество осужденного на 41 миллион рублей.
4 апреля, 12:47
Пермский суд рассмотрит жалобу на передачу активов ЧЭМК государству
7 марта, 06:16
В 2024 году с муниципалитетов Пермского края могут списать 763 миллионов рублей
6 февраля, 12:01
2023
Прикамье направило в бюджет почти 1,9 миллиарда рублей за использование лесов
4 декабря 2023, 06:49
До 1 декабря пермяки должны заплатить имущественные налоги
28 ноября 2023, 05:54
Мэр Перми создал аналог краевого совета по предпринимательству. Но есть нюанс
15 ноября 2023, 02:24
Губернатор Пермского края внес законопроект о региональных налоговых льготах
17 октября 2023, 04:07

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