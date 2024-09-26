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Нападение

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Сентябрь
В Прикамье злопамятная пенсионерка жестоко избила обидчика из-за куска копченого мяса
26 сентября, 06:44
Жительницу Соликамска осудили за нападение на дорожных полицейских
18 сентября, 04:35
Подросток напал с молотком на педагогов и учеников в челябинской школе
16 сентября, 08:14
Пьяный житель Кунгура избил и душил свою 90-летнюю бабушку
3 сентября, 12:46
Август
Неадекватный мужчина напал на девушку в центре Перми. Никто не заступился
28 августа, 11:08
Житель Чусового избил лопатой проверяющего из энергокомпании
26 августа, 04:27
Видео. «Полиция не приехала». В Перми пьяный мужчина избил 14-летнего мальчика
14 августа, 07:20
В Перми из-за женщины избили эксперта Торгово-промышленной палаты Прикамья
8 августа, 10:12
В Краснокамске задержали молодого рецидивиста, напавшего на незнакомца из-за денег
6 августа, 11:21
Пермяк пытался зарезать свою бывшую жену, но она чудом выжила
3 августа, 10:05
Июль
В Перми суд вынес приговор экс-следователю за пьяное хулиганство в баре
31 июля, 12:18
В Перми пассажиры автобуса избили его водителя
23 июля, 16:35
Полицейские задержали мужчину, напавшего с топором на участника СВО на «Зове Пармы»
23 июля, 11:34
За попытку угона автомобиля пермяка посадили на четыре года
18 июля, 08:26
В Прикамье семилетний мальчик попал в больницу после нападения бульдога
Собаку выгуливали без намордника и поводка.
8 июля, 10:53
Видео. Пермяк избил артиста оперного театра у ЦУМа. Позже он напал на другого мужчину
6 июля, 06:48
Июнь
Жительница Кочево избила полицейских, находившихся при исполнении обязанностей
5 июня, 05:54
Май
Осуждён краснокамец, который угрожал убить жену, избил прохожего и похитил смартфон
14 мая, 06:39
Полиция и прокуратура прокомментировали избиение жителей Перми хулиганами
8 мая, 05:43
Гематома и сотрясение. В Перми трое неизвестных жестоко избили 19-летнего студента
4 мая, 11:59

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