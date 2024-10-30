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Наркодилеры

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2024
Житель Чернушки выбросил в окно рюкзак с килограммом гашиша
30 октября, 09:45
С пакетом мефедрона в 245 граммов под Краснокамском попалась пермячка-наркодилер
14 августа, 08:26
Изъято более 65 килограммов наркотиков. В Прикамье будут судить четверых наркодилеров
Среди изъятого — кокаин, гашиш и мефедрон.
10 апреля, 04:59
В Прикамье ликвидирована лаборатория по производству синтетических наркотиков
У задержанных изъято более трех килограммов готовых веществ, прекурсоры и реагенты.
26 марта, 16:48
В Перми задержали двух закладчиков с полукилограммовым пакетом амфетамина
28 февраля, 06:08
2023
Двух жителей Кунгура задержали с 270 свертками синтетических наркотиков
Закладчикам вынесен приговор.
3 февраля 2023, 07:55
Торговцы героином из Архангельска и Ленинградской области получили крупные сроки в Березниках
У двух мужчин и девушки изъято почти 165 граммов наркотиков.
9 января 2023, 06:14
2022
Наркоторговцы из Перми задержаны почти с полутора килограммами синтетических наркотиков
Стоимость партии на черном рынке — более 2 млн рублей.
8 августа 2022, 07:36

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