Нарколаборатория

Пермяк осужден на 16 лет за нарколабораторию, организованную в Добрянке

Житель Перми признан виновным в производстве, хранении, сбыте наркотических средств. Сообщает добрянское издание «Зори Плюс» со ссылкой на краевое УФСБ.