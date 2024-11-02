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Наркотики

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Ноябрь
Двух жителей Александровска задержали за попытку продать синтетические наркотики
2 ноября, 11:52
Октябрь
Житель Чернушки выбросил в окно рюкзак с килограммом гашиша
30 октября, 09:45
Сотрудники ФСБ накрыли в Перми еще одну нарколабораторию
20 октября, 12:10
Пермяки смогут сообщить в полицию о закладчиках и наркопритонах
14 октября, 08:15
Вынесен приговор бывшему инспектору ФСИН и его брату, сбывавшим наркотики в Перми
9 октября, 04:47
Пермяки стали больше покупать эзотерических товаров на маркетплейсах
5 октября, 07:36
В Нытвенском округе задержаны организаторы нарколаборатории из Краснокамска
4 октября, 12:10
Сентябрь
В Прикамье передано в суд дело двух организаторов нарколаборатории
Подозреваемые изготовили 40 кг синтетических наркотиков. Также изъято более 300 кг прекурсоров наркотических средств.
24 сентября, 06:41
В Закамске 20 сентября прошли массовые задержания граждан
22 сентября, 05:35
Житель Петербурга в Березниках попался с более чем 5 килограммами наркотиков
17 сентября, 05:14
Сотрудники ФСБ накрыли нарколабораторию в Чусовом
7 сентября, 07:43
Август
У закладчиков из Перми изъято более 25 килограммов наркотиков
26 августа, 13:02
В Березниках вынесен приговор наркодилеру, попавшемуся с 5 килограммами наркотиков
23 августа, 16:48
С пакетом мефедрона в 245 граммов под Краснокамском попалась пермячка-наркодилер
14 августа, 08:26
Соликамец долгие годы проведет в колонии за менее чем грамм наркотиков
5 августа, 13:28
Суд ограничил в родительских правах 21-летнюю мать из Пермского края
2 августа, 06:21
Пермяк отправился в колонию за обнаруженный у него мефедрон
1 августа, 14:36
Июль
Пермяк пытался наладить продажу мефедрона, но попался
Ближайшие 12 лет он проведет в колонии строгого режима
29 июля, 13:58
Фото. В Перми задержали 33-летнюю закладчицу наркотиков
23 июля, 05:15
Усыновленный американскими учеными пермяк обжаловал приговор по статье о наркотиках
18 июля, 07:40

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