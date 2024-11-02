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Ноябрь
Пермская компания не выплатила зарплату сотруднику, ушедшему на СВО
2 ноября, 04:28
За последние полторы недели в Перми сбили 17 пешеходов
1 ноября, 09:58
Октябрь
В Перми сносят очередной мини-рынок. Где и зачем?
24 октября, 11:59
В пермском садике нашли нарушения в хранении продуктов
23 октября, 09:26
В Перми учеников десяти школ кормят с нарушениями
15 октября, 07:57
Сентябрь
ПГНИУ взыскивает с бывшего ректора 2,2 миллиона рублей
12 сентября, 06:59
Прокуратура выявила нарушения в работе автобусов известного пермского перевозчика
3 сентября, 14:48
Август
В Прикамье предлагается повысить штрафы за незаконную торговлю
27 августа, 09:07
В этом году в Перми задержали восемь граффитистов
23 августа, 05:04
Новый закон позволит изымать дачные участки у владельцев. Как обезопасить землю?
15 августа, 11:09
Июль
Роспотребнадзор выявил нарушения в десятках лагерей по Пермскому краю
30 июля, 13:01
Бывший сотрудник МЧС осужден за превышение полномочий
29 июля, 09:59
Россельхознадзор нашел в Прикамье зерно с подозрением на ГМО
22 июля, 05:18
Управляющей пермским отелем «Урал» компании получилось сохранить лицензию
16 июля, 08:03
Июнь
В эти выходные ГИБДД снова усилит контроль за дорожным движением в Перми
28 июня, 06:28
Прокуратура требует обезопасить скотомогильники с сибирской язвой в Чернушке
27 июня, 02:54
Прокуратура нашла нарушения в Черняевском лесу после публикации Properm.ru
21 июня, 09:55
С начала года пермские перевозчики были оштрафованы на 16,7 миллиона рублей
18 июня, 02:44
Мотовилихинский суд удовлетворил требования прокуратуры к пермскому цирку
5 июня, 03:17
Май
Пермская прокуратура выявила нарушения в деятельности 26 охотничьих хозяйств
25 мая, 12:11

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